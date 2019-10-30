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"Я — актриса, а вы — плебеи": российская звезда устроила дебош на борту самолета

14:34 30 октября 2019 1349
Лидия Вележева
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известная российская актриса, сыгравшая Настасью Филипповну в фильме «Идиот», Лидия Вележева устроила пьяный дебош на борту самолета. Скандал произошел в аэропорту Шереметьево. Актриса вместе с коллегами должна была лететь на гастроли в Нетанию, где был запланирован спектакль.

Рейс Москва-Тель-Авив задержали по техническим причинам на два часа. Видимо, актриса коротала время за рюмкой спиртного, на борт она поднялась не в лучшем расположении духа. По окончанию посадки стюарды попросили актрису вернуть кресло в стандартное положение, как того требуют правила безопасности. Лидию это почему-то сильно возмутило, она стала пререкаться на повышенных тонах.

Угомонить актрису пытались и пассажиры, но это еще больше распалило актрису.

«Я — актриса, а вы — плебеи, потому что, наверняка, купили билет за мили, а у меня 204 тысячи наличными», — кричала она.

Экипаж был вынужден обратиться к полиции. Стражи порядка долго не церемонились со звездой, надели на нее наручники и вывели из самолета в одном ботинке.

Вместо спектакля актрису ждало разбирательство в участке. Вележева объяснила свое поведение тем, что ей пришлось 20 минут провести без верхней одежды в автобусе, который вез пассажиров к самолету.

Напомним, Лидия Вележева родом из Киева. Она выросла на Борщаговке, училась в школе-интернате. После развода мать была вынуждена сдать Лиду и ее сестру Инну в специализированное учебное заведение, чтобы прокормить семью. В интервью «ФАКТАМ» она рассказывала о своем детстве и карьерном взлете.

Ранее еще один известный актер Максим Аверин устроил скандал в самолете. Звезда «Глухаря» также был навеселе.

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