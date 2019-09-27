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Не напьешься — не прославишься: звезда "Глухаря" устроил пьяный дебош в самолете
Известный российский актер, звезда сериала «Глухарь» Максим Аверин угодил в скандал. Он устроил пьяный дебош на борту самолета, обматерил стюардесс и загремел в участок.
Аверин вместе с коллегой, актрисой Анной Якуниной и директором Николаем Кореневым возвращались в Москву из Барнаула, где выступали со спектаклем. Как рассказывают очевидцы, на борт компания поднялась уже будучи в приподнятом настроении. Не отказывали себе в выпивке и во время полета. Сначала директору что-то не понравилось в обслуживании в бизнес-классе, он стал повышать голос на стюардесс и материться. Затем в словесную перепалку включился и Аверин.
«Ему все было не так в бизнес-классе, стюардессы пытались успокоить пьяного пассажира. Он посылал стюардесс на три буквы. Тут еще и сам Максим Аверин подключился. Он подчеркивал, что с заслуженным артистом России ведут себя неправильно. Хотя некорректно себя вел именно он», — рассказали очевидцы.
Дебоширы так разошлись, что пилоты были вынуждены вызвать транспортную полицию. Нарушителей порядка прямо из аэропорта «Шереметьево» доставили в участок.
«Мужчины вели себя крайне вызывающе, проявляя неуважение по отношению к экипажу и другим пассажирам. Нецензурно выражались и оскорбляли бортпроводников, всячески создавая дискомфорт для других пассажиров рейса. На устные и письменное предупреждения экипажа они не реагировали», — сообщает пресс-служба «Аэрофлота».
За мелкое хулиганство на борту Аверину выписали штраф 500 рублей. Директор избежал наказания.
Актер инцидент не комментирует. На своей странице в Instagram он лишь написал, что с ним все в порядке.
«Друзья! У меня все хорошо! Не волнуйтесь!», — написал Максим Аверин.
Ранее сообщалось, что российский актер Сергей Гармаш в пьяном виде упал и травмировался в аэропорту в Ростове-на-Дону. Но жена артиста позже опровергла эту информацию.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что певица Светлана Лобода устроила скандал в аэропорту из-за ненадлежащего обслуживания.
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