Свитолина уверенно обыграла чемпионку Уимблдона на итоговом турнире (видео)

Спорт

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина, располагающаяся на восьмой строчке в мировом женском рейтинге, одержала вторую победу на итоговом турнире, проходящем в китайском Шэньчжене, с призовым фондом 14 миллионов долларов.

Наша соотечественница встречалась с румынкой Симоной Халеп (5-я), которой уступила в этом году в полуфинале Уимблдона (впоследствии Симона выиграла трофей, ставший для нее вторым в карьере на турнирах «Большого шлема»). Всего же в истории взаимоотношений теннисисток до этого поединка была ничья — у каждой было по четыре победы в активе.

Свитолина начала матч очень уверенно, выиграв первые три гейма, но затем Халеп сравняла счет. Напряжение держалось до 12-го гейма, когда при счете 6:5 в свою пользу Элина взяла еще один розыгрыш на подаче соперницы и выиграла первую партию. Во втором сете теннисистки шли вровень до восьмого гейма, когда украинка взяла гейм на подаче Симоны, а затем и подала на матч — 7:5, 6:3 в пользу Элины.

Таким образом, одержав вторую победу на турнире, Свитолина не только гарантировала себе выход в полуфинал после двух побед «под ноль», но и уже заработала 995 тысяч долларов. Последний поединок на групповой стадии наша соотечественница проведет в пятницу, 1 ноября, против канадки Бьянки Андрееску (4-я).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывшая первая ракетка мира японка Наоми Осака снялась с итогового турнира из-за травмы.

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