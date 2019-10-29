Бывшая первая ракетка мира неожиданно снялась с итогового турнира (фото)

Спорт

Японская теннисистка Наоми Осака, занимающая третью строчку в мировом теннисном рейтинге, прекратила выступления на итоговом турнире, проходящем в китайском Шэньчжене, с призовым фондом 14 миллионов долларов.

Экс-первая ракетка мира вынуждена была сняться с соревнований из-за проблем с плечом. При этом, несмотря на повреждение, японка успела провести один матч в Шэньчжене, обыграв чешку Петру Квитову — 7:6 (1), 4:6, 6:4.

«Я не специалист по первым кругам. Мне нужно время, чтобы раскачаться. Но этот турнир заставляет тебя сразу играть хорошо. Близкие мне люди, мои болельщики знают, что меня бросает из крайности в крайность. Я либо такая спокойная, что мне ни до чего нет дела, либо страшно дерганая и испытываю все эмоции сразу. Мне нужно этим рулить и стараться на корте быть все время спокойной. Это очень сложно, потому что я вкладываю в теннис очень много времени, так что это та вещь, в отношении которой сохранять спокойствие мне тяжело», — сказала Осака после стартового поединка.

При этом Наоми также пожаловалась на то, насколько ей некомфортно работать под руководством своего отца Леонардо Франсуа. «Он меня раздражает. Боже мой! Вы слышали, как он общался со мной на корте? Не могу в это поверить. Он выбегает со скамейки и говорит: „Будь спокойной“. Вот и все. Он ничего не говорит о тактике. Я была просто в бешенстве. Не думаю, что отцу нравится смотреть за моей игрой на корте. Все знают, что обычно он просто прогуливается и изредка смотрит на экран. Он позволяет мне играть так, как мне нравится. Но мне нужна структура», — отметила японка.

Отношения с тренером-отцом у Осаки не заладились

Теперь Осаку заменит на турнире Кики Бертенс из Нидерландов (10-я), которая сыграет оставшиеся матчи в красной группе с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти и швейцаркой Белиндой Бенчич (7-я).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина с победы над второй ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой стартовала на итоговом турнире.

Фото Jimmie 48

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