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Происшествия

В Кременчуге под колесами автомобиля погибла 72-летняя волонтер (фото)

16:55 30 октября 2019 119
волонтер Ольга Шевченко
Анна ВОЛКОВА, «ФАКТЫ» (Полтава)

В среду, 30 октября, в Кременчуге Полтавской области попала под машину 72-летняя Ольга Шевченко — символ местного Майдана. Трагедия случилась около 8:30 на улице Театральной. Местный водитель на автомобиле Audi сдавал задним ходом и не заметил пешехода — пожилую женщину с недостатками зрения, переходившую дорогу в неустановленном месте. Потерпевшая получила травмы, несовместимые с жизнью, и по дороге в больницу умерла в машине скорой помощи.

Погибшей оказалась активная участница кременчугского Майдана и волонтер Ольга Шевченко. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил активист Леонид Харченко.

«Пани Оля шла к майдановским „паучкам“ помогать собирать ткань для изготовления маскировочных сеток нашим бойцам на передовую, набивать подушки синтепоном. Она шла помогать уберечь жизнь нашим защитникам. Но судьба распорядилась иначе. Она не дошла. Соболезнования родным», — написал активист.

По информации пресс-офицера Кременчугского отдела полиции Анны Васенко, по факту ДТП открыто уголовное производство. Следователи изучают обстоятельства трагического происшествия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельном ДТП, которое произошло на территории одной из воинских частей в Хмельницком, в результате которого погиб военнослужащий.

Еще одна жуткая авария произошла на автотрассе Киев — Чоп: в ДТП попал военный автомобиль ГАЗ-32 223. Погибли двое военнослужащих, еще один попал в больницу.

«ФАКТЫ» также писали о страшном ДТП в Ивано-Франковской области, где погиб ветеран АТО и волонтер Андрей Демиденков. Машину, в которой ехал Демиденков, буквально разорвало напополам, а части автомобиля разбросало на десятки метров.

Фото со страницы Леонида Харченко в Facebook

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