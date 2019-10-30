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Мир

Влюбленные туристы устроили драку в автобусе аэропорта: в сеть попало видео

0:45 31 октября 2019 39
пьяные
Инф. «ФАКТОВ»

Пара из Великобритании, отправившись отдохнуть на испанские курорты, наглядно продемонстрировала попутчикам, почему британцев часто включают в рейтинги самых невыносимых туристов. Отмечать свой первый совместный отпуск парочка начала еще в самолете и пропустила далеко не по одному бокальчику. Злоупотребление алкоголем закончилось ожидаемо: мужчина и женщина устроили безобразную пьяную драку в автобусе на пути из самолета до аэровокзала. Дебоширов удалось унять только после прибытия полиции.

Инцидент случился на рейсе авиакомпании Ryanair из Бирмингема до Аликанте 26 октября. Сразу после приземления лайнера в Испании у пары возник спор, переросший в драку. Камера в автобусе зафиксировала, как мужчина лежит на полу, а спутница бьет его кулаками. Позднее британцу удалось подняться. Чуть придя в себя, он начал избивать партнершу, нанося точные удары по голове.

Пассажиры пытались урезонить пьяную пару и разнять дерущихся, но безуспешно. Позднее, описывая случившееся полиции, свидетели рассказали, что по их впечатлению, пара начала встречаться сравнительно недавно и просто еще не научилась решать конфликты мирно, без рукоприкладства. Буйные пассажиры были задержаны правоохранителями.

Напомним, ранее был обнародован рейтинг лучших городов Европы для гастротуризма, куда попал Киев, и самые популярные туристические направления у жителей Украины.

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