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Стало известно, почему в зоне ООС на Донбассе ввели «желтый» режим
Командование операции Объединенных сил объяснило, зачем ввело в зоне ООС на Донбассе «желтый» режим безопасности, вместо действовавшего до 28 октября «зеленого». В штабе ООС не готовы сказать, как долго продлится «желтый» режим.
«Если вчера был „зеленый“, а сегодня „желтый“, значит, по решению командования операции Объединенных сил, меры, принимавшиеся во время „зеленого“ режима, были недостаточными. Главная цель введения „желтого“ режима — усиление мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях», — цитирует заявление штаба Hromadske.ua.
Командование ООС отрицает связь «желтого» режима и акцией ветеранов в Золотом-4 «Последний блокпост». Представители штаба настаивают, что новый жесткий режим должен стать заслоном от диверсионно-разведывательных групп боевиков.
Напомним, «желтый» режим в зоне ООС позволяет перекрывать проезд транспорта и проход граждан в отдельные районы и на объекты. Появляется право выводить граждан и транспорт с определенных участков. Ограничена выдача разрешений на право въезда в район ООС. Ограничиваются права на хранение и использование оружия, применение дронов и средств радиосвязи.
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