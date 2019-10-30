Украина

В Украине отменят бумажные больничные: что об этом известно

Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил о предстоящем запуске реестра электронных больничных. Ранее он пообещал отменить трудовые книжки. Об этом сообщает «Обозреватель».

«Мы планируем запустить этот процесс в январе-феврале следующего года», — сказал министр.

Дмитрий Дубилет отметил, что проекты по оцифровке процессов запускаются не так быстро, как всем хотелось бы, но он надеется, что в течение следующих четырех месяцев будут запущены пилоты по процессам с больничными.

Идея состоит в том, что больничный будет заноситься в систему, а не выписываться на бланке. Затем он поступает пациенту в СМС, при необходимости делается распечатка со специальным кодом. По этому коду больничный можно будет в любом учреждении проверить на валидность.

«То есть любой, кто знает вашу фамилию и код, сможет зайти в систему и перепроверить валидность больничного», — сказал Дубилет.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Дубилет стал советником главы СБУ.

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