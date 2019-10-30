- 20:43 «Челси» – «Манчестер Юнайтед»: онлайн видео голов матча Кубка английской лиги
- 20:41 Три клуба первой и второй лиг вышли в четвертьфинал Кубка Украины: видеообзоры матчей
- 20:39 «Динамо» — «Шахтер» — 1:0: онлайн-трансляция матча Кубка Украины, видео гола
- 20:30 Лежал без сознания: в Киеве посреди улицы изнасиловали мужчину
- 20:26 Из-за «детского» скандала в Одессе полетели первые головы
- 20:04 «Ливерпуль» – «Арсенал»: онлайн видео голов матча Кубка английской лиги
- 19:59 В Украине отменят бумажные больничные: что об этом известно
- 19:53 В Instagram и Facebook произошел масштабный сбой
- 19:40 Королевский яблочный мусс: легкий рецепт
- 19:39 Согреют зимой: с начала года ТЭС ДТЭК отпустили 24 млрд кВт-ч в энергосистему Украины
- 19:34 Стало известно, почему в зоне ООС на Донбассе ввели «желтый» режим
- 19:23 В Харькове полицейские ездили за рулем угнанного авто: история получила продолжение
В Украине отменят бумажные больничные: что об этом известно
Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил о предстоящем запуске реестра электронных больничных. Ранее он пообещал отменить трудовые книжки. Об этом сообщает «Обозреватель».
«Мы планируем запустить этот процесс в январе-феврале следующего года», — сказал министр.
Дмитрий Дубилет отметил, что проекты по оцифровке процессов запускаются не так быстро, как всем хотелось бы, но он надеется, что в течение следующих четырех месяцев будут запущены пилоты по процессам с больничными.
Идея состоит в том, что больничный будет заноситься в систему, а не выписываться на бланке. Затем он поступает пациенту в СМС, при необходимости делается распечатка со специальным кодом. По этому коду больничный можно будет в любом учреждении проверить на валидность.
«То есть любой, кто знает вашу фамилию и код, сможет зайти в систему и перепроверить валидность больничного», — сказал Дубилет.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Дубилет стал советником главы СБУ.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»