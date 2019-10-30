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«Ливерпуль» – «Арсенал»: онлайн видео голов матча Кубка английской лиги
В среду, 30 октября, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» пройдет матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором местный «Ливерпуль» сыграет с лондонским «Арсеналом».
Для каждой из команд это будет второй матч в турнире. На предыдущей стадии подопечные Юргена Клоппа обыграла на выезде «Милтон Кейнс из первой английской лиги — 2:0 (Милнер, 41, Хувер, 69), а команда Унаи Эмери дома резервным составом разгромили некогда грозный «Ноттингем Форест», ныне обитающий в Чемпионшипе, — 5:0 (Мартинелли, 31, 90+2, Холдинг, 71, Уиллок, 77, Нельсон, 84).
Добавим, что серия без побед «Арсенала» в матчах с «Ливерпуля» длится с апреля 2015 года — с тех пор команды провели между собой девять матчей, из которых «мерсисайдцы» выиграли пять и еще четыре игры завершились вничью.
Поединок на «Энфилде» начнется в 21:30 по киевскому времени. За голами в режиме онлайн вы сможете следить на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ливерпуль» в драматичном поединке добыл минимальную победу над «Тоттенхэмом» в чемпионате Англии.
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