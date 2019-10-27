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«Ливерпуль» – «Тоттенхэм»: онлайн видео голов матча чемпионата Англии
В воскресенье, 27 октября, в Ливерпуле на знаменитом стадионе «Энфилд Роуд», вмещающем чуть более 54 тысяч зрителей, пройдет матч 10-го тура английской премьер-лиги, в котором местный одноименный клуб примет лондонский «Тоттенхэм».
Именно эти две команды закрывали прошлый сезон, выйдя в финал Лиги чемпионов. 1 июня на мадридском «Ванда Метрополитано» сильнее оказались «красные» благодаря реализованному в самом дебюте встречи пенальти Мохамедом Салахом и точному удару Дивока Ориги в концовке встречи. В целом же серия «Тоттенхэма» без побед в гостевых матчах против «Ливерпуля» во всех турнирах тянется уже более восьми лет — с мая 2011-го.
В нынешнем сезоне «Ливерпуль» выступает очень уверенно — в девяти матчах было добыто восемь побед и зафиксирована одна ничья (разница мячей — 21:7), благодаря чему «красные» лидируют в турнирной таблице. А вот о «Тоттенхэме» такого же сказать нельзя — в активе «шпор» по три победы, ничьи и поражения (мячи — 15:13) и текущее десятое место в таблице.
В прямой трансляции поединок между командами Юргена Клоппа и Маурицио Почеттино покажет телеканал «Setanta Sports Ukraine». Начало — в 18:30.
За голами матча в режиме онлайн вы можете следить также на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.
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