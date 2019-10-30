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Из-за «детского» скандала в Одессе полетели первые головы
Мэр Одессы Геннадий Труханов в среду, 30 октября, подписал распоряжение об увольнении начальника службы горсовета по делам детей Ирины Дамаскиной. Освобождение руководителя службы инициировала комиссия, расследовавшая вопиющий инцидент изъятия сотрудниками службы ребенка из семьи прямо во время урока в школе.
В опубликованном документе говорится: «За нарушение присяги должностного лица местного самоуправления в соответствии со статьей 20 Закона Украины „О службе в органах местного самоуправления“. Основание: представление председателя комиссии по проведению служебного расследования, акт служебного расследования от 25 октября 2019 года».
Специальная комиссия расследовала факт того, как в Одессе сотрудники службы забрали девочку прямо во время урока в школе и отправили в детское учреждение. Напомним, соцслужбы отобрали дочь у отца-одиночки из-за якобы неправильных документов.
После скандала юридический департамент Одесского горсовета получил письмо от Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой с требованием срочно провести расследование и принять меры. После этого в отношении Ирины Дамаскиной было начато служебное расследование, а правоохранители открыли уголовное производство.
По итогам служебного расследования, выявлены грубейшие и многочисленные нарушения, однако какие именно, пока не сообщается.
Тем временем продолжается служебная проверка по фактам нарушений в Одесском областном детском центре социально-психологической реабилитации. Выводов пока нет.
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