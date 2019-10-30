- 30.10 23:57 «Челси» – «Манчестер Юнайтед» — 1:2: видео голов матча Кубка английской лиги
- 30.10 23:37 «Ливерпуль» в матче с десятью голами победил «Арсенал» по пенальти: видео голов
- 30.10 23:16 Шикарная: Ирина Шейк показала обнаженную грудь
- 30.10 22:54 Сорвалась и приехала на другую часть планеты: Дмитрий Комаров рассказал о трогательном поступке жены
- 30.10 22:33 В Польше по дороге на работу трагически погиб украинец
- 30.10 22:10 Вообще не следит за дорогой: в сеть попало возмутительное видео с водителем автобуса в Киеве
- 30.10 22:09 Голы-красавцы Сидорчука и Попова принесли «Динамо» победу над «Шахтером» в кубковой битве: хроника матча, видео голов
- 30.10 21:32 «Не такой уж сложный вопрос»: Путин сделал циничное заявление о разведении войск на Донбассе
- 30.10 20:58 В Киеве из-за ремонта дорог временно изменились маршруты троллейбусов и трамваев
- 30.10 20:51 В ООН заявили, что репарации пострадавшим от войны жителям Донбасса должна выплатить Украина
- 30.10 20:41 Три клуба первой и второй лиг вышли в четвертьфинал Кубка Украины: видеообзоры матчей
- 30.10 20:30 Лежал без сознания: в Киеве посреди улицы изнасиловали мужчину
Сорвалась и приехала на другую часть планеты: Дмитрий Комаров рассказал о трогательном поступке жены
Известный путешественник, телеведущий, автор проекта «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров похвастался подробностями своего последнего вояжа. Впервые Комаров отправился в путешествие в статусе женатого человека и впервые в экспедиции его навестила супруга Александра Кучеренко.
«В общем, в этот раз экспедиция выдалась особенной… Жена прилетела, вдохновила, привезла вкусный украинский мед, новые запасы сала и черного хлеба для наших героев, мои любимые конфеты и зефир… Сорвалась ко мне на другую часть планеты… Ездила вместе с нами, наблюдала за процессом, воодушевляла и вдохновляла», — поделился Комаров с подписчиками.
Телеведущий пока хранит в тайне, какой стране будет посвящен новый выпуск «Мира наизнанку»: «Это особенная, невероятная, мегаинтересная и не похожая ни на какую другую страна. Какая — пока секрет… Сашка улетела, а я с новыми силами продолжил снимать».
Напомним, Комаров и Кучеренко тайно обвенчались в Иерусалиме летом 2019 года. Медовый месяц пара провела на Мальдивах.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?