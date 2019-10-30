Шоу-бизнес

Сорвалась и приехала на другую часть планеты: Дмитрий Комаров рассказал о трогательном поступке жены

Известный путешественник, телеведущий, автор проекта «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров похвастался подробностями своего последнего вояжа. Впервые Комаров отправился в путешествие в статусе женатого человека и впервые в экспедиции его навестила супруга Александра Кучеренко.

«В общем, в этот раз экспедиция выдалась особенной… Жена прилетела, вдохновила, привезла вкусный украинский мед, новые запасы сала и черного хлеба для наших героев, мои любимые конфеты и зефир… Сорвалась ко мне на другую часть планеты… Ездила вместе с нами, наблюдала за процессом, воодушевляла и вдохновляла», — поделился Комаров с подписчиками.

Телеведущий пока хранит в тайне, какой стране будет посвящен новый выпуск «Мира наизнанку»: «Это особенная, невероятная, мегаинтересная и не похожая ни на какую другую страна. Какая — пока секрет… Сашка улетела, а я с новыми силами продолжил снимать».

Напомним, Комаров и Кучеренко тайно обвенчались в Иерусалиме летом 2019 года. Медовый месяц пара провела на Мальдивах.



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