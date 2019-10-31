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Рябошапка оценил возможность экстрадиции Коломойского
Сколько бы гражданств ни было у бизнесмена Игоря Коломойского, Украина все равно считает его своим гражданином. По этой причине исключена возможность экстрадиции Коломойского по запросу других стран. С таким заявлением выступил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.
Коломойский ранее не скрывал, что кроме украинского, имеет также израильский и кипрский паспорта. Генпрокурор Рябошапка на это заявил, что позиция Украины не изменится, вне зависимости от наличия двух или трех гражданств у человека.
«Я, честно говоря, исключаю возможность экстрадиции гражданина Украины в другую страну, потому что Конституция запрещает выдачу граждан Украины другим государствам. Не зависит: Коломойский это или любой другой человек», — приводит заявление Рябошапки Укринформ.
В соцсетях генпрокурору напомнили, что принцип о невыдаче своих граждан другим государствам был с легкостью забыт 7 сентября, когда России по обмену был выдан бывший боевик «ДНР» Владимир Цемах, формально являющийся гражданином Украины.
Напомним, Коломойский в интервью в 2014 году высказал мнение, что его три паспорта — это не нарушение Конституции, поскольку запрещено иметь только двойное гражданство, а «тройное не запрещено».
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