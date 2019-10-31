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Заигрывает с оккупантами: президент Чехии сделал скандальное заявление о Крыме
Президент Чехии Милош Земан, ранее известный как большой друг Путина и критик Украины, на этот раз пошел еще дальше. Земан признал прокремлевскую организацию крымских татар и пригласил их на празднования в официальную резиденцию «Пражский град». Более того, по итогам встречи представители «Къырым Бирлиги» заявили, что Земан признал Крым частью России. Посольство Украины в Праге уже выразило протест по поводу «заигрываний с оккупантами Крыма».
По итогам торжественного приема в Праге представительница «Къырым Бирлиги» Тамила Безазиева назвала Земана европейским политиком, признавшим Крым частью РФ. Чешские журналисты издания Denik N попытались уточнить, в какой именно формулировке прозвучало это заявление. Запредседателя организации Рустем Ниметуллаев, хоть и сам не был на приеме, но заступился за Земана. «Не знаю, но президент Земан — государственный деятель мирового значения. Он имеет право говорить то, что хочет. Мы знаем, что президент Земан поддерживает дружеские отношения с Россией, которые должен поддерживать каждый разумный политик», — заявил Ниметуллаев.
Посольство Украины выразило протест по поводу появления псевдокрымскотатарской организации на государственных празднованиях в Чехии. Диппредставительство Украины в Праге воспринимает случившееся как провокацию и попытку узаконить российскую аннексию Крыма.
Организацию «Къырым Бирлиги» МИД Украины называет марионеточной и полностью подконтрольной РФ. «Заигрывания с оккупантами выглядят особенно циничными в то время, когда в оккупированном Крыму остается запрещенным настоящий представительский орган крымских татар — Меджлис крымскотатарского народа, а сотни крымских татар подвергаются со стороны оккупационных властей преследованиям, репрессиям, арестам, пыткам и физическому уничтожению», — говорится в заявлении МИД.
Организация «Къырым Бирлиги» — небольшая и малоизвестная, но постоянно участвует в организовываемых Россией событиях в Крыму. Члены организации активно продвигают тезисы Кремля о том, что Украина недостаточно сделала для Крыма.
Напомним, президент Чехии Земан первым открыто призвал Украину принять от России компенсацию за аннексированный Крым — в денежной форме или в виде поставок нефтепродуктов. Тогда граждане Чешской Республики извинились перед Украиной за позицию президента.
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