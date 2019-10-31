24.79 / 25.03 27.45 / 27.86
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

«Чего только не придумают»: в сети обсуждают рассекреченную характеристику КГБ на Путина

9:10 31 октября 2019 65
путин
Инф. «ФАКТОВ»

В России решили поднять из архивов и обнародовать характеристику КГБ на юного Владимира Путина, тогда еще комсомольца, организатора и спортсмена.

«Товарищ Путин В.В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень. Активно занимается в сети партийной учебы. Постоянно совершенствует свое профессиональное мастерство», — отмечается в характеристике.

скрин

Документ из подшивок КГБ был выставлен в Санкт-Петербурге в честь 90-летия архива. Также в характеристике отмечается, что к 23-летнему возрасту Путин уже стал мастером спорта СССР по дзюдо и самбо, а годом позже — чемпионом Ленинграда по дзюдо.

В соцетях к характеристике юного Путина отеслись с сарказмом. Пользователи сходятся во мнении, что это попытка укрепить пошатнувшийся уровень доверия к российскому президенту.

Напомним, летом уровень доверия к Путину в России снизился до минимума за 18 лет. Снова проголосовать за действующего президента были готовы лишь 43% опрошенных (опрос фонда «Общественное мнение»). Не помогло и изменение методики проведения опроса: рейтинги Путина продолжают падать.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсия в Украине

ПФУ занижает выплаты одной категории пенсионеров: как получить компенсацию

Лидия Вележева

"Я — актриса, а вы — плебеи": российская звезда устроила дебош на борту самолета

человек

Лежал без сознания: в Киеве посреди улицы изнасиловали мужчину

Иван Будько

«Сват» ты мне или не «сват»? «Иван Будько» рассказал о начале съемок седьмого сезона сериала

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер