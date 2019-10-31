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«Чего только не придумают»: в сети обсуждают рассекреченную характеристику КГБ на Путина
В России решили поднять из архивов и обнародовать характеристику КГБ на юного Владимира Путина, тогда еще комсомольца, организатора и спортсмена.
«Товарищ Путин В.В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень. Активно занимается в сети партийной учебы. Постоянно совершенствует свое профессиональное мастерство», — отмечается в характеристике.
Документ из подшивок КГБ был выставлен в Санкт-Петербурге в честь 90-летия архива. Также в характеристике отмечается, что к 23-летнему возрасту Путин уже стал мастером спорта СССР по дзюдо и самбо, а годом позже — чемпионом Ленинграда по дзюдо.
В соцетях к характеристике юного Путина отеслись с сарказмом. Пользователи сходятся во мнении, что это попытка укрепить пошатнувшийся уровень доверия к российскому президенту.
Напомним, летом уровень доверия к Путину в России снизился до минимума за 18 лет. Снова проголосовать за действующего президента были готовы лишь 43% опрошенных (опрос фонда «Общественное мнение»). Не помогло и изменение методики проведения опроса: рейтинги Путина продолжают падать.
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