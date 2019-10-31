Солнечные дни возвращаются: синоптик рассказала, когда ждать потепления

Украина

Вместе с антициклоном Ольденбургия из Европы в Украину пришли морозы, на высокогорье Карпат и в Крыму выпал снег. Продолжатся ночные заморозки до 1 ноября, а после этого начнется плавное возвращение теплой погоды. На следующей неделе — с 4 по 10 ноября — можно ожидать до 16 градусов тепла.

Как рассказала синоптик Наталья Диденко, холодная погода без осадков задержится в Украине до выходных. Ночью возможны до восьми градусов мороза, днем — до восьми тепла.

Суббота, 1 ноября, станет теплее, в воскресенье, 2 ноября, температура за окном пойдет в рост — до +8−14 градусов, но при этом очень вероятны дожди и усиление ветра.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что теплая погода в Украину вернется еще раз 23 ноября и до конца ноября температура будет плюсовая, а настоящая зима установится лишь с 12 декабря. Об этом в статье «Холодно, ветрено и ночные заморозки: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время».

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