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Солнечные дни возвращаются: синоптик рассказала, когда ждать потепления
Вместе с антициклоном Ольденбургия из Европы в Украину пришли морозы, на высокогорье Карпат и в Крыму выпал снег. Продолжатся ночные заморозки до 1 ноября, а после этого начнется плавное возвращение теплой погоды. На следующей неделе — с 4 по 10 ноября — можно ожидать до 16 градусов тепла.
Как рассказала синоптик Наталья Диденко, холодная погода без осадков задержится в Украине до выходных. Ночью возможны до восьми градусов мороза, днем — до восьми тепла.
Суббота, 1 ноября, станет теплее, в воскресенье, 2 ноября, температура за окном пойдет в рост — до +8−14 градусов, но при этом очень вероятны дожди и усиление ветра.
Напомним, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что теплая погода в Украину вернется еще раз 23 ноября и до конца ноября температура будет плюсовая, а настоящая зима установится лишь с 12 декабря. Об этом в статье «Холодно, ветрено и ночные заморозки: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время».
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