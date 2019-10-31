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Происшествия

В Харькове посреди улицы разгуливал мужчина с гранатометом: в сети показали фото и видео

11:35 31 октября 2019 693
Мужчина с гранатометом
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове, где недавно произошла перестрелка со смертельным исходом, задержали мужчину, который разгуливал по городу с гранатометом за спиной.

Об этом в социальных сетях сообщает ресурс «ХС Харьков».

«Ничего необычного, просто копы приняли чувака с гранатометом на Валентиновской возле „Паруса“. Говорят, был бухой в компании с кентом. Начали стучать по заглохшему на дороге ашановскому автобусу и предлагали его подтолкнуть», — говорится в комментарии к видео с места задержания.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший первый замруководителя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин заявлял, что в Харьковской области продолжается долговременная война за передел преступного контроля над регионом.

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