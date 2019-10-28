Украина

Стрельба в Харькове: Аброськин рассказал о большом переделе сфер влияния в криминальных кругах

Недавняя перестрелка в Харькове, которая закончилась гибелью двоих людей и ранением третьего — Георгия Исакова — говорит о продолжающейся долговременной войне за передел преступного контроля в Харьковской области.

Об этом в социальных сетях пишет экс-первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин. По его словам, попытка убить Исакова, который входит в преступную группировку «Князя», была далеко не первой.

«Анализируя все события, которые проходят в нашей стране в последнее время, можно сказать, что параллельно с изменением политического руководства проходят соответствующие изменения и в преступном мире, меняются сферы влияния „воров в законе“ и лидеров преступных группировок. Без оружия и взрывных устройств не обойдется, будут убитые и не только из числа преступников, но и случайные граждане», — прогнозирует Аброськин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», автомобиль Toyota RAV4, на котором пытался скрыться мужчина, подозреваемый в стрельбе в Харькове, был зарегистрирован на жителя Черновцов.

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