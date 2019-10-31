Крушение MH17: в деле могут появиться новые подозреваемые

Происшествия

В деле о крушении малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом 17 июля 2014 года могут появиться новые обвиняемые. Об этом заявил британский расследователь Элиот Хиггинс, основатель группы Bellingcat.

Судебное рассмотрение дела начинается 9 марта 2020 года. «Я не знаю насчет свидетелей и других подобных деталей, но, возможно, будет больше обвиняемых еще до начала судебного процесса в марте 2020 года», — рассказал Элиот в интервью «Укринформу».

Основатель расследовательской группы призывает настроиться на долгие слушания по делу о «Боинге». «Это будет длительный процесс. Я ожидаю, что первое заседание будет скорее административным, а собственно рассмотрение дела по существу начнется позже», — сказал он.

Напомним, 17 июля 2014 года ракета «земля-воздух», выпущенная с оккупированной территории «Донбасса» из установки «Бук», сбила «Боинг-777», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли 298 человек.

Международная следственная группа по делу МН17 включает представителей пяти стран, в том числе и Украины. В деле есть четверо подозреваемых. Предполагалось, что в ходе процесса бывший «начальник ПВО» «ДНР» Владимир Цемах и «экс-начальник штаба минобороны» «ДНР» Дмитрий Куприян («Батя») станут свидетелями и дадут показания по видеосвязи. Цемах в сентябре был выдан России, затем, по некоторым данным, вернулся на оккупированную часть Донбасса и для связи недоступен.

Тем временем парламент Нидерландов решил поискать виновных в трагедии MH17 в Украине — из-за незакрытого воздушного пространства над страной.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter