31 октября 2019

Терпеть не могу все эти дурацкие шумные праздники, связанные со всякой чертовщиной. Умом-то понимаю, что такова давняя традиция, не нами она придумана и не нам её отменять. Но сердцу ведь не прикажешь… Эти жуткие одеяния, взятые из каких-то кровавых страшилок, эти маски с искаженными от ужаса лицами, эти тыквы с вырезанными глазами и ртами, изнутри подсвеченные испуганными язычками горящих свечей. Короче говоря, отмечаемый многими сегодня Хэллоуин не мой праздник.

Вот почему накануне решил отметить его несколько иначе, посетив Национальную Оперу, в которой ставили «Золушку» Дж. Россини. Там ведь тоже одним из главных сюжетных моментов является сказочное превращение тыквы в карету, больших серых мышей — в шестерку холёных лошадей, а несчастной замызганной девочки — в писаную красавицу, которая сводит с ума загадочного принца. Правда, у Россини все выглядит несколько иначе. У него вместо злой мачехи появляется не менее бездушный отчим, вместо доброй феи — мудрый и добрый наставник принца, сумевший проникнуться тёплыми чувствами к бедной Золушке, а вместо потерянного на праздничном балу хрустального башмачка принц ищет браслет, подаренный ему внезапно исчезнувшей властительницей его влюблённого сердца. Но, по большому счёту, эти нюансы ничего не меняют. Ведь главное заключается в том, что любовь и доброта, как и должно быть в каждой сказке, побеждают зависть и человеческую чёрствость, а ум и образованность торжествуют на фоне глупости и самомнения.

Честно говоря, к большим знатокам оперного искусства относить себя не смею. И не собираюсь даже. Но, поверьте, не нужно быть большим знатоком, чтобы понять, насколько блестяще украинские исполнители воплощают на сцене задумки и великого итальянского композитора, и его талантливых последователей, осуществивших постановку легендарного оперного спектакля на киевской сцене. Кстати, премьера оперы, состоявшаяся почти сто лет назад в Италии, с треском провалилась из-за слабых вокалистов, которым было предложено участвовать в подготовке спектакля. Но Россини знал, что так будет не всегда. Он был уверен в своём таланте и в будущем успехе написанной оперы. Ах, если бы он мог своими глазами увидеть этот успех в нашем оперном театре!..

После долго не смолкавших аплодисментов зрители не спешили покидать зал, оставаясь под впечатлением от только что увиденного чуда. А мне подумалось, как здорово было бы им хотя бы однажды увидеть другое чудо, созвучное с оперным. Фарфоровое чудо, представленное вашему вниманию сегодня и являющееся одним из самых сложных, самых красивых и самых крупных произведений знаменитой испанской мануфактуры. Одна сказка продолжилась бы в сказке другой. Даст Бог, и нам удастся осуществить задуманное.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.