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Политика

В "Слуге народа" указали на ошибку Зеленского с реинтеграцией Донбасса

14:48 31 октября 2019 768
верещук
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский преждевременно поднял вопрос о реинтеграции Донбасса. И к выбору лиц, ответственных за воплощение в жизнь президентского плана, тоже есть вопросы. Это, например, касается назначения бывшего кавээнщика Сергея Сивохо в СНБО. Своими сомнениями в интервью «ФАКТАМ» поделилась народный депутат от «Слуги народа», представитель Кабмина в Раде Ирина Верещук.

«Мне сейчас сложно сказать о роли господина Сивохо в СНБО. Безусловно, он имеет талант, если провел столько лет на сцене и востребован частью общества. Наверное, он имеет какие-то навыки коммуникации с теми, кто живет на оккупированной части Донбасса. Но я не знаю, есть ли сегодня у СНБО потребность именно в этом», — рассказала Верещук.

Депутат уверена, что за интеграцию следовало приниматься только после деоккупации Донбасса. «Если ее (деоккупации) нет, о чем можно вести речь? Как мы можем имплементировать „формулу Штайнмайера“ и проводить на Донбассе выборы без установления контроля за нашей границей?» — не понимает парламентарий.

Верещук настаивает: Украине нужна доктрина национальной безопасности, причем прописанная максимально конкретно. «Стратегия национальной безопасности должна иметь четкие дефиниции, внятно прописанные красные линии… Найдите в нашей стратегии конкретику. У нас как всегда: куча красивых слов, а по сути — одна «вода», — признает депутат.

Кто руководит депутатами от «Слуги народа» и как организовывают разношерстную компанию с разным уровнем политической культуры, читайте в интервью Ирины Ваврищук «С Зеленским мы до сих пор лично не знакомы».

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