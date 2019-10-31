Жительница Запорожья получила новенький Mini Cooper от компании «Ласунка»

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Компания «Ласунка» провела грандиозную акцию «Гран-При выбирай — Mini Cooper выигрывай» к восемнадцатому дню рождения мороженого «Гран-При» Акция длилась 6 месяцев — с 1 марта по 1 сентября 2019 года. За полгода в розыгрыше приняли участие более 1 миллиона любителей мороженого, но только 700 тысяч из них корректно зарегистрировали свои коды.

Каждую пятницу также разыгрывали брендовые велосипеды. Компания позаботилась, чтобы велосипед подошел под физический параметры победителя, поэтому предоставила выбор: красный велосипед для тех, кто ростом от 160 см, белый — до 160 см. Всего компания подарила 26 велосипедов. Видеоотчеты еженедельных розыгрышей проводились на YouTube-канале компании «Ласунка». Остальные участники получили пополнение счета. Компания пополнила счет каждому, кто зарегистрировал 5 промокодов, на 20 гривен.

Для участия в акции необходимо было купить рожок «Гран-При», найти код на обратной стороне обертки и зарегистрировать его на сайте ТМ «Ласунка» или отправить SMS на номер 9100.

2 сентября 2019 года был определен главный победитель путем случайных чисел в программе Random.org. Техническую поддержку и систему генерации промокодов предоставил технический партнер «Лиднайн». Главный приз получила жительница Запорожья Елена Протоерескул. В главном офисе компании «Ласунка» в Днепре она обменяла выигрышный код на ключи от новенького красного Mini Cooper.

Победа для Елены стала большой неожиданностью. Забирая ключи от теперь уже своей машины, Елена не до конца осознавала реальность происходящего. Придя в себя, победительница рассказала, что работает детским врачом. Призналась, что, как и все дети, очень любит мороженое. Выигрышный рожок «Гран-При» купила по дороге с работы домой, прочла об акции и решила зарегистрировать код. Тогда она даже подумать не могла, что ТМ «Ласунка» подарит ей Mini Cooper. Теперь Елена Протоерескул планирует пойти на курсы вождения, чтобы получить права.

«Наша долгосрочная акция — это прежде всего благодарность каждому потребителю за то, что были с нами на протяжении 18 лет и выбирали нашу продукцию. Флагман ТМ „Ласунка“, лидер продаж — рожок „Гран-При“ — натуральный продукт, созданный из лучших компонентов с удивительными вкусами. Поэтому мы хотим поблагодарить каждую украинскую семью…» — отметила руководитель отдела маркетинга Ирина Козакова.

Компания «Ласунка» благодарна всем участникам и желает счастья каждой семье. Ведь ТМ «Ласунка» — это действительно производитель счастья!

Справка ООО «Ласунка» уже 22 года производит самое вкусное мороженое и дарит наслаждение людям в Украине и далеко за ее пределами. За время существования ТМ «Ласунка» создала множество видов мороженого, среди популярных — «Гран-При», «Малюк-Ам», «Стакан-Великан» и, конечно же, мороженое в стильных баночках Banket, которое сочетает в себе пломбир, фруктовые джемы, сорбет и экзотические фрукты. Основная цель компании — не останавливаться на достигнутом, а постоянно осваивать новые области в производстве мороженого и технологий. Компания «Ласунка» — семейный бренд, производящий счастье! За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 0 800 407 000 https://lasunka.com https://www.facebook.com/lasunka

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