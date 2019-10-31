Происшествия

В четверг, 31 октября, на автотрассе Сумы — Полтава — Александрия возле села Андрейки Козельщинского района в результате столкновения с многотонной фурой сгорел дотла полицейский автомобиль Mitsubishi Outlander.

Как сообщили в пресс-службе батальона патрульной полиции Кременчуга, около 14:00 экипаж его сотрудников патрулировал участок трассы и ехал с разрешенной скоростью в сторону Кременчуга. Вдруг на его полосу движения, обгоняя попутный транспорт, с явным превышением скорости выехал грузовой автомобиль. Машины врезались лоб в лоб. Фуре и ее 23-летнему водителю — ничего, а полицейский автомобиль моментально вспыхнул. Двое патрульных (им по 35 лет) получили травмы: ушибы, рассечение лиц, переломы пальцев рук. К счастью, угрозы их жизни нет.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Интересно, что на этом участке дороги в прошлом году случилось 11 ДТП, в которых погибли три человека. В связи с этим вот уже семь месяцев патрульная полиция Кременчуга контролирует здесь скоростной режим с использованием прибора TruCAM.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о недавнем ДТП с участием полиции в Киеве. Но тогда тройную аварию в Соломенском районе спровоцировали именно патрульные, ехавшие на автомобиле Skoda.

Напомним, в августе в полицейский Renault, спешащий на вызов со включенными проблесковыми маячками, врезалась зазевавшаяся водитель Audi. А перед этим похожее ДТП произошло в Изюме Харьковской области: двое полицейских попали в больницу в тяжелом состоянии.

Видео сайта H. Kremenchug

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