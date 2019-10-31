СБУ и ГБР нагрянули на Николаевскую таможню: стала известна причина "шмона"

Украина

СБУ и ГБР провели обыск на Николаевской таможне ГФС. Поводом стали нарушения при оформлении ввоза минеральных удобрений. Об этом в Facebook сообщил начальник таможни Роман Криль. Ранее обыски ГБР проводились на Львовской таможне, где раскрыли схему по уклонению от уплаты сборов при ввозе из стран ЕС дорогой брендовой одежды по поддельным документам.

По его словам, он лично передал в ГБР информацию о возможных неправомерных действиях бывшего руководства таможни, при попустительстве которого через границу было пропущено 17 партий удобрений без начисления антидемпинговой пошлины.

«Есть подозрение, что государство понесло убытки на сумму 162,7 млн грн.», — сообщил таможенник.

Напомним, в сентябре военная прокуратура Центрального региона совместно со следователями ГБР и Нацполиции задержала на взятке в четыре тысячи долларов начальника Полтавской таможни.

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