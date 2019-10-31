Происшествия

В Киеве состоялись обыски в офисах бывшего депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого, являвшегося соратником экс-мэра Киева Леонида Черновецкого. Следственные действия проводили следователи главного управления Национальной полиции в Киеве совместно с СБУ под процессуальном руководством прокуратуры города.

Как сообщил Апостроф, Комарницкого подозревают в хищении средств города в размере 1 миллиард гривен во время строительных работ на кольцевой дороге от проспекта Рокоссовского до улицы Богатырской.

Досудебное расследование по этому делу стартовало в апреле 2019 года.

Двери в офис Комарницкого по адресу Музейный переулок, 2Б, оказались закрыты, поэтому их пришлось выбивать. А непосредственно перед этим из окна офиса выбросили ноутбук, а из помещения был слышен запах гари.

Затем силовики переместились в другой офис. Это оказалась квартира, принадлежащая дочери медиаменеджера Егора Бекендорфа — Юлия Бекендорф.

Напомним, 31 октября в Николаеве силовики ГБР и СБУ нагрянули с обыском на Николаевскую таможню, которая длительное время не взимала антидемпинговую пошлину с импортных удобрений.

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