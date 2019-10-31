Ломаченко получил новую почетную должность в боксе (фото)

Спорт

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) стал почетным послом Олимпийских игр-2020, которые пройдут в следующем году в японском Токио.

Как сообщает сайт Insidethegames, наш соотечественник, являющийся двукратным олимпийским чемпионом (Пекина-2008 и Лондона-2012), в составе рабочей группы Международного олимпийского комитета (МОК) будет принимать участие в подготовке и проведении квалификационных боксерских соревнований, а также турнира на самой Олимпиаде. Отметим, что боксерские соревнования в Токио-2020 пройдут в период с 25 июля по 9 августа.

А тем временем бывший соперник Ломаченко британец Люк Кэмпбелл, в конце августа проигравший украинцу по очкам объединительный титульный бой, высказал возмущение по поводу того, что Всемирный боксерский совет (WBC) решил отдать свой чемпионский пояс американцу Дэвиду Хэйни, а также изъявил желание провести бой-реванш с Василием.

«Хэйни даже не дрался за этот титул, тогда как мы с Ломаченко устроили отличный бой за пояс. Я был последним человеком, который боксировал за этот титул. Почему тогда его не отдали мне? Поймите меня, я не хочу никаких подачек, я готов драться за свое. Бывает, случается то, что ты можешь назвать несправедливым, но ему просто повезло. Я не могу сказать, что являюсь лучшим в весе, потому что здесь еще дерется Ломаченко. Но я могу побить всех остальных. Сейчас я становлюсь только лучше и лучше и остаюсь на пути к завоеванию пояса чемпиона мира. Еще несколько боев, и я получу еще один титульный шанс. Я бы хотел вновь встретиться с Ломаченко. Я чувствую, что если у меня будет еще одна встреча с ним, то я смогу действовать намного лучше», — заявил Кэмпбелл в интервью Boxing Social.

Ломаченко и Кэмпбелл в конце августа показали отличный бокс, в котором никто не хотел уступать

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Василий Ломаченко получил особый статус в боксе, став франчайзинговым чемпионом.

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