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Василий Ломаченко получил особый статус в боксе
Всемирный боксерский совет (WBC) присудил украинскому боксеру звание франчайзингового чемпиона. Это специальный титул, которым организация может наградить топового боксера, многого достигшего в боксе и продолжающего оставаться среди лучших.
«Ломаченко — один из самых великих людей в спорте. У него была отличная карьера в любителях и пока он хорошо ведет карьеру в профессионалах. Он стал чемпионом в трех весовых категориях, дрался и побеждал лучших. Я горжусь тем, что он чемпион WBC», — отмечал президент WBC Маурисио Сулейман перед конгрессом организации, проходившим в октябре в мексиканском Канкуне.
При этом Ломаченко лишился чемпионского пояса WBC, который завоевал в поединке с британцем Люком Кэмпбеллом, и обладателем титула стал 20-летний американец Дэвин Хэйни. Инициатором такого решения выступила промоутерская компания Василия Top Rank. В случае, если бы пояс остался у украинца, его ожидала обязательная защита. А промоутеры хотят организовать Ломаченко бой за абсолютное чемпионство в легком весе с победителем поединка Ричард Комми — Теофимо Лопес.
Добавим, что украинец стал всего вторым боксером в истории, после мексиканца Сауля Альвареса, удостоенным такого почетного звания. «Это особенное событие для меня. Как я уже говорил: когда я был ребенком, я мечтал о мировом чемпионстве и о поясе, „зеленом“ поясе. Теперь у меня их два. Я всегда говорил о боксе как о спорте, о желании драться с лучшими парнями. Но мы с вами знаем о промоутерах и каналах, это непросто. Но теперь, я верю, мы сможем организовать много боев, интересных боев. Я думаю, что мы делаем все правильно и двигаемся в нужном направлении», — отреагировал Василий на решение WBC.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Анатолий Ломаченко получил уникальный пояс WBC за вклад в развитие бокса.
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