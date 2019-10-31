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"Исламское государство" признало гибель своего главаря и назвало имя его преемника
В четверг, 31 октября, террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) распространила заявление, в котором подтвердила гибель своего главаря Абу Бакра аль-Багдади. В аудиопослании, которое первым обнародовал медиаканал ИГ Al-Furkan, говорится, что новым лидером «халифата» стал Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Кураиши.
Ранее это имя никогда не звучало, отмечают американские СМИ, и это наталкивает на мысль, что кто-то из влиятельных помощников аль-Багдади взял себе псевдоним. Сделал он это скорее всего из соображений безопасности. Аль-Багдади — не единственный, кто был ликвидирован за последние дни. ИГ подтвердило гибель также Абу аль-Хасана аль-Мухаджира. Этот выходец из Саудовской Аравии назывался как наиболее вероятный преемник аль-Багдади. Сначала о его ликвидации заявили курды. Затем президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что американские военнослужащие уничтожили «преемника аль-Багдади». При этом он не назвал имя убитого террориста.
Как уже сообщали «ФАКТЫ», аль-Багдади взорвал себя вместе с двумя детьми, когда 26 октября его укрытие были атаковано американскими спецназовцами. Подробности этой операции стали известны 30 октября в ходе пресс-конференции в Пентагоне.
В своем заявлении ИГ предупреждает Америку, что она не сможет извлечь выгоду из гибели аль-Багдади. Организация намерена отомстить за смерть своего лидера. «Наш новый избранный вождь заставит вас забыть тот ужас, который вы уже пережили. Он преумножит достижения аль-Багдади…» — говорится в заявлении.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..