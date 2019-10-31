24.67 / 24.95 27.41 / 27.83
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Арест Гладковского: прокурорам не удалось увеличить сумму залога до 100 млн гривен

20:18 31 октября 2019 111
Арест Гладковского: прокурорам не удалось увеличить сумму залога до 100 млн гривен
Инф. «ФАКТОВ»

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отклонила жалобу прокуроров на решение суда о назначении залога бывшему заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому в сумме 100 млн гривен (вместо 10,6 млн гривен).

Также было отклонено ходатайство адвокатов Гладковского об отмене избранной меры пресечения в виде содержания под стражей.

Экс-первому заместителю секретаря СНБО сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») Уголовного кодекса Украины. СНБО. Предъявленные подозрения касаются закупок грузовиков «МАЗ» по якобы завышенным ценам и не указания в декларации доходов, якобы полученных супругой экс-чиновника от сдачи в аренду недвижимости.

Суд обязал Гладковского на период следствия сдать загранпаспорт, носить электронный браслет и являться к следователю НАБУ по первому требованию.

После этого решения суда экс-чиновник сделал громкое заявление.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсия в Украине

ПФУ занижает выплаты одной категории пенсионеров: как получить компенсацию

Мария Шукшина

Секс-скандал с Андреем Малаховым: еще одна актриса выступила с обвинениями в адрес телеведущего

человек

Лежал без сознания: в Киеве посреди улицы изнасиловали мужчину

Путин

Это чудовищно: Путин разозлил сеть анекдотом о бабушке (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер