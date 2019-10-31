Украина

Арест Гладковского: прокурорам не удалось увеличить сумму залога до 100 млн гривен

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отклонила жалобу прокуроров на решение суда о назначении залога бывшему заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому в сумме 100 млн гривен (вместо 10,6 млн гривен).

Также было отклонено ходатайство адвокатов Гладковского об отмене избранной меры пресечения в виде содержания под стражей.

Экс-первому заместителю секретаря СНБО сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») Уголовного кодекса Украины. СНБО. Предъявленные подозрения касаются закупок грузовиков «МАЗ» по якобы завышенным ценам и не указания в декларации доходов, якобы полученных супругой экс-чиновника от сдачи в аренду недвижимости.

Суд обязал Гладковского на период следствия сдать загранпаспорт, носить электронный браслет и являться к следователю НАБУ по первому требованию.

После этого решения суда экс-чиновник сделал громкое заявление.

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