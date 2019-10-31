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САП будет требовать за Дубневича залог в 93 миллиона
Cпециализированная антикоррупционная прокуратура настаивает на применении к народному депутату Ярославу Дубневичу меры пресечения в виде содержания под стражей. Альтернативой является внесение залога в сумме 93 млн гривен.
В соответствии с сообщением САП в Facebook, рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Дубневичу состоится в Высшем антикоррупционном суде 1 ноября 13:00.
Напомним, 17 октября генпрокурор Руслан Рябошапка подал в Верховную Раду представления о привлечении Дубневича к уголовной ответственности, а 31 октября Верховная Рада 332 голосами сняла неприкосновенность с депутата.
Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).
Напомним, 31 октября Рада вернула уголовную ответственность за незаконное обогащение.
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