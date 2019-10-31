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Украина

Рада сняла неприкосновенность с Дубневича и дала добро на его арест

11:41 31 октября 2019 308
дубневич
Инф. «ФАКТОВ»

Верховная Рада проголосовала за то, чтобы снять неприкосновенность с народного депутата Ярослава Дубневича и разрешить его арест. Накануне этот вопрос обсуждался на регламентном комитете парламента и там предложение нашло поддержку.

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За арест депутата Дубневича в сессионном зале также нашлось нужное количество голосов.

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Напомним, о расследовании против депутата Дубневича стало известно в октябре. Нардепу собирались объявить подозрение в злоупотреблении служебным положением и причинении ущерба на 93 млн гривен. Предполагается, что злоупотребления относятся к периоду работы Дубневича в парламентском комитете по транспорту, а предполагаемый ущерб возник при закупках материалов для ПАО «Укрзалізниця» по завышенным ценам.

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