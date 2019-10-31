Выманивали деньги у пенсионеров: в Полтаве поймали мошенников, «торговавших» медтоварами (фото)

Происшествия

Полицейские Полтавы при поддержке подразделения тактико-оперативного реагирования (ТОР) задержали двух молодых мужчин, промышлявших мошенничеством. Изображая медработников, аферисты приходили домой к пожилым людям и предлагали им очки, аппараты для измерения давления и другие медицинские товары. Пока пенсионеры раздумывали и приценивались, лжемедики высматривали, где хозяева держат деньги.

Свой последний «благотворительный вояж» аферисты совершили в прошлое воскресенье в Гребенку — самый отдаленный райцентр Полтавщины. Оттуда они вернулись с неплохим «заработком»: пользуясь доверчивостью 84-летней женщины, забрали у нее 17 тысяч гривен — все сбережения, которые она хранила дома.

— Следственно-оперативной группой полиции района было установлено, что мошенники скрылись на автомобиле «Ауди-8» серебристого цвета, — рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникаций ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев. - Все патрульные экипажи области были ориентированы на поиск этой машины, и вскоре она попала в поле зрения полтавских полицейских. При обыске автомобиля были обнаружены вещественные доказательства: медицинские принадлежности, телефоны, а также деньги, добытые незаконным путем. Злоумышленники сознались в содеянном, а один из них добровольно отдал «свою часть» — 10 тысяч гривен, отобранных у пенсионерки.

Как оказалось, злоумышленники проживают в соседних с Полтавщиной областях, а в Полтаве арендовали жилье и время от времени выезжали на «промысел». Следователям известно как минимум о двух подобных фактах, к которым причастны эти двое. Аналогичные преступления были совершены в Полтаве и в Полтавском районе.

Граждан, пострадавших от махинаций лжемедиков, просят сообщить об этом в полицию.

В отношении задержанных открыто уголовное производство по ст. 190 УК Украины («Мошенничество»), которая предусматривает наказание в виде штрафа до ста необлагаемых минимумов доходов граждан либо лишения свободы на срок до трех лет. Автомобиль, которым они пользовались, изъят.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что полиция задержала банду мошенников, которые обманывали пенсионеров, промышляя в селах Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей. Представлялись сотрудниками социальных органов либо Пенсионного фонда, мошенники рассказывали пожилым людям о денежной реформе, забирали у них настоящие купюры и обменивали их на сувенирные.

Между тем в Бердянске разоблачили «черных риелторов», отбиравших жилье у одиноких пенсионеров и инвалидов, пытками заставляя их подписывать нужные документы.

Фото ГУНП в Полтавской области



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