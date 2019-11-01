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Голы Яремчука и Пластуна спасли «Гент» от поражения на поле самого титулованного клуба Бельгии (фото, видео)

9:09 1 ноября 2019 131
Роман Яремчук Игорь Пластун
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Точные удары футболистов сборной Украины Романа Яремчука и Игоря Пластуна помогли «Генту» спастись от поражения в поединке 13-го тура чемпионата Бельгии на поле самого титулованного клуба страны «Андерлехта» (3:3).

При счете 3:1 в пользу 34-кратного чемпиона Бельгии Яремчук не реализовал пенальти, но первым успел на добивание (для 23-летнего украинца это 15-й гол в сезоне в 21 матчах за «Гент» и сборную Украины!). А уже на 5-й минуте компенсированного времени Пластун после подачи с фланга удачно пробил головой, установив окончательный счет в поединке на стадионе «Констант Ванден Сток» (третий гол Игоря в сезоне). Отметим, что с 61-й минуты в составе гостей играл также украинский полузащитник Роман Безус, заработавший 11-метровый удар.

Игорь Пластун поразил ворота «Андерлехта» на 95-й минуте

«Гент» благодаря ничьей с 22 очками остался на четвертом месте в чемпионате (одно очко отставания от идущего третьим «Мехелена» и игра в запасе), а титулованный «Андерлехт» с 14 пунктами занимает лишь 12-ю строчку в турнирной таблице.

Отметим, что Яремчук с шестью точными ударами в гонке лучших бомбардиров чемпионата Бельгии делит 3—12-е места. А лидирует с 9 голами выступающий за «Антверпен» экс-форвард киевского «Динамо» Дьемерси Мбокани.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у форварда сборной Украины Яремчука родился сын.

Фото ФК «Гент»

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