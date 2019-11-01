Макрон заявил об украинских и болгарских бандах во Франции

Мир

Во Франции разгорается скандал, в центре которого оказался президент Франции Эммануэль Макрон. В четверг, 31 октября, журнал Valeurs Actuelles, симпатизирующий правым политическим силам, опубликовал больше интервью с главой государства. В нем были затронуты наиболее острые проблемы, стоящие перед французским обществом — исламизация и нелегальная миграция.

«Я отдаю предпочтение легальным иммигрантам из Гвинеи и Кот-д'Ивуар в сравнении с нелегальными украинскими и болгарскими бандами», — подчеркнул Макрон. Это лишь одна из нескольких его фраз, вызвавшая резкую критику во Франции.

Сам факт интервью правому изданию вызывает много вопросов. Елисейский дворец заявил, что для президента крайне важно обращаться «ко всем французам через все средства массовой информации».

Однако критики Макрона уверены, что это спорное интервью понадобилось ему для того, чтобы попытаться несколько поднять свой рейтинг за счет тех, кто обычно поддерживает Марин Ле Пен и ее правопопулистский «Национальный фронт». Уже сейчас Макрон вынужден думать о президентских выборах 2022 года, потому что его рейтинг стремительно падает, а Ле Пен завоевывает все больше и больше новых сторонников.

Согласно недавнему опросу общественного мнения, проведенному французским телеканалом BFMTV, 62% избирателей считают «негативным событием» победу Макрона на президентских выборах 2017 года. 55% опрошенных разочарованы действиями Макрона на посту главы государства. 80% заявили, что он за два с половиной года своего пребывания в Елисейском дворце ничего не сделал для улучшения их уровня жизни и финансового положения. Более 70% подчеркивают, что обещания Макрона превратить Францию в процветающую державу с помощью непопулярных социальных и экономических реформ с треском провалились.

Эммануэля Макрона также критикуют за его «монархический стиль управления». В результате только 39% опрошенных сказали, что будут голосовать за него в 2022 году. Это явно недостаточно.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в мае партия Макрона проиграла «Национальному фронту» выборы в Европарламент.

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