Украина

На Херсонщине устроили боевые стрельбы из «Буков» и С-300: появилось мощное видео

На юге Украины 31 октября стартовали масштабные боевые стрельбы Военно-Воздушных Сил ВСУ с применением зенитных ракетных комплексов. Напомним, для проведения учений в Херсонской области временно закрыли воздушное пространство.

Привлечены подразделения зенитных ракетных войск из разных регионов Украины, пятикурсники факультета зенитно-ракетных войск Харьковского национального университета Воздушных Сил, ученые и специалисты оборонной промышленности, говорится в сообщении Командования Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

В первый день учений на испытательном полигоне ВСУ «Ягорлык» в Херсонской области ракетчики осуществили более 20 пусков ракет из комплексов С-300ПТ, С-300В1, Бук М1, С-125−2Д1. Все цели — воздушные, наземные, надводные — были успешно поражены.

Появилось видео с учений.

Напомним, в сентябре в Украине прошли масштабные военные учения «Казацкая воля», которые в 2019 году значительно расширили свою территорию.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter