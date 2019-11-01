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Бил ногами за низкий рост: в сети появилось дикое видео расправы над школьником в Новосибирске

В сети появилось жуткое видео из российского Новосибирска, где подросток избивает младшеклассника практически на глазах у школьного охранника.

Поводом для агрессии зачинщика драки стал низкий рост ребенка.

В результате пострадавшему разбили лицо и он попал в травмпункт.

Школьника избили из-за низкого роста. Дикое видео из Новосибирска, на котором школьник-матерщинник бьет другого мальчика. Попал в травмпункт с разбитым лицом. Пострадавший рассказал, что мимо проходил охранник, но не стал вмешиваться в драку pic.twitter.com/PkBblP0n7u — Лента.ру (@lentaruofficial) 1 ноября 2019 г.

В комментариях к ролику пользователи отметили, что равнодушие порождает жестокость, а также указали, что подобные ролики можно теперь снять в любом российском городе.

Напомним, ранее в Красноярске сняли и выложили в сеть видео жестокой драки в детском саду между его воспитанниками. Случай стал предметом для изучения Следственного комитета.

А в Подмосковье толпа агрессивных подростков жестоко избила беременную женщину, «посмевшую» сделать им замечание.



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