Экс-футболист «Динамо» попался полиции без прав и на угнанном автомобиле (фото)

Спорт

Бывший футболист киевского «Динамо» Папе Диакате, становившийся в составе «бело-синих» чемпионом Украины и обладателем Суперкубка страны, стал жертвой инцидента с угнанным авто во Франции, сообщает L’est Republicain.

35-летний сенегалец (кстати, 14-й ребенок в семье!), ныне тренирующий клуб пятого французского дивизиона «Люневилль», пару недель назад был остановлен полицией за рулем внедорожника Jaguar с обычной дорожной проверкой. Но, как выяснилось, бывший динамовец не только забыл дома права — его транспортное средство числилось в угоне.

В итоге Диакате арестовали, но во время допроса он заявил о своей невиновности. По словам экс-футболиста, он купил автомобиль несколько месяцев назад в одном из автосалонов Нанси и в подтверждение сказанного предоставил чек.

«Я жертва в этой истории. Я не делал ничего противозаконного. То, что случилось со мной, к сожалению, могло случиться с кем угодно. Каждый, кто знаком со мной, знает, что я не бандит и не угонщик», — заявил Папе Диакате.

35-летний Папе Диакате тренирует команду пятого французского дивизиона

Со временем следователи проверили предоставленную экс-футболистом информацию, она оказалась достоверной. С тренера сняли все обвинения. Однако расследование продолжается, чтобы выяснить, как угнанный автомобиль был выставлен на продажу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у форварда «ПСЖ» Кавани угнали дорогое авто.

Фото ФК «Динамо»

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