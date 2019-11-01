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"Друга" Зеленского и Богдана задержали за взятку в 50 тысяч долларов
В Генеральной прокуратуре сообщили о задержании мошенника, называвшего себя другом президента Зеленского, спикера Разумкова и главы Офиса Президента Богдана, и гарантировавшего назначение на руководящую должность. Напомним, еще до выборов Зеленский жаловался на появление «секты» его имени.
Свои посреднические услуги он оценил в 50 тысяч долларов и 28 тысяч гривен.
Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, мошенник был задержан 31 октября в момент получения второго «транша» денежных средств (его злоумышленнику передали наличными, тогда как первую часть средств перечислили на карточный счет).
Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 («Покушение на мошенничество»), а также по части 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины («Подстрекательство к даче взятки»).
Напомним, что в августе мошенники, представившись доверенными лицами Зеленского, требовали $ 570 тыс. за должность в «Укроборонпроме».
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