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Полмиллиона долларов за «теплое место» в «Укроборонпроме»: в Киеве задержаны «представители Зеленского» (видео)
Группа вымогателей, члены которой представлялись доверенными лицами президента Владимира Зеленского, требовали от бывшего сотрудника ГП «Укрспецэкспорт» передать им 570 тыс. долларов взятки за решение вопроса о назначении его на руководящую должность в Государственном концерне «Укроборонпром».
Об этом на своей странице в Facebookнаписал заместитель генерального прокурора — главный военный прокурор Анатолий Матиос.
«Группа недешевых и непростых мошенников в составе четырех лиц, по предварительному сговору между собой, в период с июля 2019 года по 30.08.2019, представляясь доверенными лицами Президента государства, которые назначены и находятся на руководящих должностях Офиса Президента Украины, требовали от бывшего сотрудника ГП «Укрспецэкспорт» передать им денежные средства в сумме 570 000 долларов США за решение на высшем государственном уровне вопроса о назначении лица на руководящую должность в государственном концерне «Укроборонпром», — написал Матиос.
В свою очередь, мужчина, у которого требовали деньги, пришел с заявлением в Военную прокуратуру.
«30.08.2019 во время передачи части суммы в одном из офисов напротив здания Офиса Президента в размере 250 000 долларов США, указанные мошенники были задержаны сотрудниками Военной прокуратуры, следователем территориального управления ГБР в городе Киеве при участии оперативников СБ Украины», — уточнил замгенпрокурора.
Задержанные обоснованно подозреваются в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе правоохранители задержали менеджера «ПриватБанка» по подозрению в систематических взятках. Было установлено, что сотрудник финучреждения требовал деньги от должников за списание кредиторской задолженности. При этом «интерес» злоумышленника составлял 50 процентов от размера ссуды.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!