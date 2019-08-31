Происшествия

Полмиллиона долларов за «теплое место» в «Укроборонпроме»: в Киеве задержаны «представители Зеленского» (видео)

Группа вымогателей, члены которой представлялись доверенными лицами президента Владимира Зеленского, требовали от бывшего сотрудника ГП «Укрспецэкспорт» передать им 570 тыс. долларов взятки за решение вопроса о назначении его на руководящую должность в Государственном концерне «Укроборонпром».

Об этом на своей странице в Facebookнаписал заместитель генерального прокурора — главный военный прокурор Анатолий Матиос.

«Группа недешевых и непростых мошенников в составе четырех лиц, по предварительному сговору между собой, в период с июля 2019 года по 30.08.2019, представляясь доверенными лицами Президента государства, которые назначены и находятся на руководящих должностях Офиса Президента Украины, требовали от бывшего сотрудника ГП «Укрспецэкспорт» передать им денежные средства в сумме 570 000 долларов США за решение на высшем государственном уровне вопроса о назначении лица на руководящую должность в государственном концерне «Укроборонпром», — написал Матиос.

В свою очередь, мужчина, у которого требовали деньги, пришел с заявлением в Военную прокуратуру.

«30.08.2019 во время передачи части суммы в одном из офисов напротив здания Офиса Президента в размере 250 000 долларов США, указанные мошенники были задержаны сотрудниками Военной прокуратуры, следователем территориального управления ГБР в городе Киеве при участии оперативников СБ Украины», — уточнил замгенпрокурора.

Задержанные обоснованно подозреваются в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе правоохранители задержали менеджера «ПриватБанка» по подозрению в систематических взятках. Было установлено, что сотрудник финучреждения требовал деньги от должников за списание кредиторской задолженности. При этом «интерес» злоумышленника составлял 50 процентов от размера ссуды.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter