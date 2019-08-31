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Происшествия

Полмиллиона долларов за «теплое место» в «Укроборонпроме»: в Киеве задержаны «представители Зеленского» (видео)

0:50 31 августа 2019 104
Мошенники. задержание
Инф. «ФАКТОВ»

Группа вымогателей, члены которой представлялись доверенными лицами президента Владимира Зеленского, требовали от бывшего сотрудника ГП «Укрспецэкспорт» передать им 570 тыс. долларов взятки за решение вопроса о назначении его на руководящую должность в Государственном концерне «Укроборонпром».

Об этом на своей странице в Facebookнаписал заместитель генерального прокурора — главный военный прокурор Анатолий Матиос.

«Группа недешевых и непростых мошенников в составе четырех лиц, по предварительному сговору между собой, в период с июля 2019 года по 30.08.2019, представляясь доверенными лицами Президента государства, которые назначены и находятся на руководящих должностях Офиса Президента Украины, требовали от бывшего сотрудника ГП «Укрспецэкспорт» передать им денежные средства в сумме 570 000 долларов США за решение на высшем государственном уровне вопроса о назначении лица на руководящую должность в государственном концерне «Укроборонпром», — написал Матиос.

В свою очередь, мужчина, у которого требовали деньги, пришел с заявлением в Военную прокуратуру.

«30.08.2019 во время передачи части суммы в одном из офисов напротив здания Офиса Президента в размере 250 000 долларов США, указанные мошенники были задержаны сотрудниками Военной прокуратуры, следователем территориального управления ГБР в городе Киеве при участии оперативников СБ Украины», — уточнил замгенпрокурора.

Задержанные обоснованно подозреваются в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе правоохранители задержали менеджера «ПриватБанка» по подозрению в систематических взятках. Было установлено, что сотрудник финучреждения требовал деньги от должников за списание кредиторской задолженности. При этом «интерес» злоумышленника составлял 50 процентов от размера ссуды.

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