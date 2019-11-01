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Под Одессой парень сорвал флаг Украины и вытер о него ноги: инцидент попал на видео
Ночью в селе Ильинка Беляевского района Одесской области молодой человек сорвал государственный флаг Украины, установленный возле Дома культуры, и вытер об него ноги. Как сообщили в региональном главке Нацполиции, с соответствующим заявлением в полицию обратился председатель Ильинского сельсовета.
Инцидент зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. Компания молодых людей стояла возле столба, на котором — государственный флаг. От группы отделился парень в спортивном костюме, взобрался на столб и сорвал полотнище.
Сотрудники Усатовского отделения полиции в считаные часы установили, что к преступлению причастен 23-летний местный житель. Свое поведение он объяснил употреблением водки.
Действия правонарушителя квалифицированы по ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Законом предусмотрено наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Кривом Роге мужчина, надругавшийся над флагом Украины, после долгого судебного процесса получил реальный срок. А в Коростене (Житомирская область) за подобное преступление хулигана оштрафовали на 850 гривен. При этом он снял свои действия на видео и выложил в Instagram.
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