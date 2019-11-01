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Происшествия

Жуткое ДТП под Одессой: двое погибших, врачи спасают беременную женщину (фото)

14:56 1 ноября 2019 213
ДТП под Одессой
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В пятницу, 1 ноября, в Беляевском районе Одесской области в ДТП погибли два человека и еще трое тяжело травмированы. Авария произошла неподалеку от села Яськи. По предварительным данным правоохранителей, 31-летний водитель автомобиля Renault не справился с управлением, в результате чего съехал на обочину и врезался в дерево. Из-за сильного удара машина загорелась.

Жертвами аварии стали двое пассажиров, за жизнь еще трех, среди которых — беременная женщина, сейчас борются врачи. Единственный, кто остался невредимым, — сам водитель авто, у которого имелись признаки алкогольного опьянения. Сейчас он проходит медицинское освидетельствование.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 («Нарушение правил дорожного движения») Уголовного кодекса Украины и задержании водителя.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельном ДТП, которое произошло под Киевом, возле санатория «Жовтень»: столкнулись автомобили Hyundai и Lanos. Погиб пассажир одного из авто.

Еще одна авария произошла в Васильковском районе Киевской области. Погиб несовершеннолетний парень, управлявший внедорожником. 14-летний подросток взял машину у отца и отправился покататься с несколькими сверстниками.

А на Волыни, на трассе Ковель — Жовква, столкнулись грузовик и ВАЗ. В результате погибли три человека.

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