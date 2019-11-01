Волонтер подарил самолет авиаторам ВМС Украины (фото)

Происшествия

Николаевский адвокат и волонтер Егор Шишкин подарил собственный самолет Ан-2 десятой морской авиационной бригаде Военно-морских сил ВС Украины. Это Сакская бригада, которая в 2014 году вышла из аннексированного РФ Крыма.

— У каждого из нас, наверное, есть детская мечта, — поделился 33-летний юрист Егор Шишкин. — Моей мечтой всегда было иметь самолет. Приобрел я его в 2015 году у Ровенской авиакомпании, которая проходила процедуру санации. С 2014 года стараюсь помогать украинским Вооруженным Силам в качестве волонтера. Сейчас, когда узнал о том, что у морских авиаторов есть необходимость в этом летательном аппарате, решил его передать им, в качестве безвозмездной благотворительной помощи. Почему именно этой бригаде? Именно она осуществляет подготовку парашютно-десантного состава.

Ан-2 очень нужен морской авиационной бригаде, которая единственная в Вооруженных Силах Украины эксплуатирует самолеты данного типа. Соответственно, только это подразделение обеспечивает парашютно-десантную подготовку двух бригад морской пехоты, десантно-штурмовой бригады, морского центра спецназначения, академии Сухопутных войск.

— Хотел бы в лице Егора Шишкина поблагодарить всех волонтеров, которые работают с нами с 2014 года, — говорит заместитель командующего ВМС ВСУ полковник Игорь Бедзай (до недавнего времени — командир данной бригады морской авиации). — Это существенная помощь в наше время, потому что развитие авиации требует очень больших средств. А такой подарок, который мы получили от частного лица, дорогого стоит.

Специалист отмечает, что с нужной скоростью для начальных прыжков с парашютом летает и вертолет Ми-8, но использовать его для этих целей очень дорого. Ан-2 в этом плане гораздо экономичнее, да и в целом у него больше преимуществ. Ранее в распоряжении бригады был всего один такой самолет.

— Для сравнения: расход топлива вертолета Ми-8 составляет 800 литров авиакеросина в час, расход топлива самолета Ан-2 вчетверо меньше — 200 литров обычного 95-го бензина, — объясняет полковник Бездай. — Учитывая количество прыжков, которые выполняют наши парашютисты, нам экономически целесообразно использовать такие самолеты для парашютно-десантной подготовки военнослужащих. Кроме того, это уникальный самолет — он может находиться с «одной заправкой» в воздухе до 7 часов. Также во время учений мы используем его как ретранслятор при отработке задач вертолетами в море, на максимальном тактическом радиусе.

Подаренный морским авиаторам Ан-2 — 1985 года выпуска, еще пять лет назад его использовали для пассажирских перевозок. До октября этого года самолет находился в Ровно. В Николаев авиамашину доставили в разобранном виде и собрали непосредственно в морской авиационной бригаде.

Авиационная бригада ВМС Украины была образована 20 августа 2004 года на базе нескольких воинских частей. Пунктом ее постоянной дислокации был поселок Новофедоровка вблизи города Саки в Крыму. 3 марта 2014 года, во время российской аннексии Крыма, украинские морские летчики сумели эвакуировать боевые самолеты, совершив перелет на аэродром в Николаеве. Об этой операции было известно ограниченному кругу лиц, ее готовили тайно. Но именно этот отважный шаг командования и летно-технического состава бригады помог Вооруженным Силам Украины не потерять военную морскую авиацию.

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