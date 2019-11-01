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Тарута, Рабинович, Левочкина: названы самые злостные нардепы-прогульщики октября
В первый день действия закона об ответственности для депутатов-прогульщиков в Комитете избирателей Украины обнародовали рейтинг тех, кто пропускал заседание Рады в октябре 2019 года.
В соответствии с опубликованными данными, 90% пленарных заседаний Верховной Рады пропустили 13 нардепов, а один из них — народный избранник от партии ВО «Батькивщина» Виталий Данилов — еще и ни разу не проголосовал.
«Компанию» ему составили внефракционные депутаты Максим Ефимов и Андрей Деркач, которые приняли участие только в 1−2% голосований, представители группы «За майбутнє» Александр Герега и Антон Яценко — участвовали в 2−3% голосований, трое депутатов из фракции «Оппозиционная платформа — За життя» Юлия Левочкина, Игорь Абрамович и Вадим Столар — в 4−5%. Несколько выше процент участия в голосованиях продемонстрировали нардепы от партии ВО «Батькивщина» Сергей Тарута — 6% и «Оппозиционная платформа — За життя» Вадим Рабинович — 7%.
«По сравнению с сентябрем количество депутатов, которые почти не голосовали, несколько уменьшилось (с 17 в сентябре до 13 в октябре)», — говорится в сообщении Комитета избирателей.
Напомним, в соответствии с новыми законодательными нормами, одобренными Радой 16 октября, в случае, если народный депутат в течение одной сессии Рады не участвовал более чем в 30% голосований, ему не возмещаются расходы, связанные с исполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.
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