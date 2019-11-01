Политолог заподозрил Зеленского в усилении сотрудничества с Коломойским

Политика

Отсутствие реакции президента Владимира Зеленского на возможные злоупотребления вокруг государственной компании «Центрэнерго» и энергетики в целом может означать, что глава государства в курсе ситуации. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Владимир Цыбулько.

«21 день прошел с того момента, как президенту Владимиру Зеленскому на фуд-конференции задали вопрос о коррупционных схемах на „Центрэнерго“. Напомним, обещал спросить у Гончарука. С тех пор — ни слуху, ни духу. Можно было бы забыть, если бы не один нюанс: 1,5 млрд грн убытков госкомпании при новом менеджменте (который связывают с Коломойским) — и вообще никакой реакции со стороны главы государства», — написал Цыбулько.

По его мнению, такому поведению главы государства может быть несколько объяснений.

«Вариант первый: президент вообще не понимает, отчего вдруг такое внимание к «какому-то» «Центрэнерго» и к его убыткам (читай: возможности Коломойского поставлять на свои заводы электроэнергию по заниженной цене и закупать уголь через свои прокладки). Вариант второй: Президент догадывается, но «профессионалы» от энергетики (Оржель, Герус, профильные советники в СНБО) нашли слова, чтобы объяснить, что «все идет по плану» и «это временное явление», — полагает политолог.

Но наиболее вероятным сценарием развития ситуации эксперт считает следующий: «Поскольку энергетика в Украине — это исторически президентский бизнес, есть очень большие сомнения, что ближайшие соратники главы государства не сообщили ему об этом «роге изобилия».

Как написал Цыбулько, «в пользу третьего варианта — полное отсутствие какой-либо реакции на любые телодвижения вокруг компании, на ужасную отчетность, на экспертные оценки. И осторожные намеки на то, что приватизация предприятие ждет в течение двух лет (читай: не раньше, чем через два года, потому что „такая корова нужна самому“). Вопрос только в том, насколько хватит ресурса для доения».

По словам политолога, это еще раз подтверждает, что «показательные политические дрязги и разногласия между первым лицом и олигархом, которые сегодня заполняют эфир, — это ведь на самом деле „пена“, которая скрывает реальные процессы».

«На глубинном уровне, там где крутятся реальные деньги и принимаются стратегические решения, взаимодействие Зеленского и Коломойского, похоже, успешно усиливается», — уверен Цыбулько.

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