Стало известно, сколько заработают Альварес и Ковалев за чемпионский бой

Спорт

В ночь с 2 на 3 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдет бой за чемпионский пояс WBO в полутяжелом весе между обладателем титула россиянином Сергеем Ковалевым (34 победы, 29 из них — нокаутом, 3 поражения, 1 ничья) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52 победы, 35 из них — нокаутом, 1 поражение, 2 ничьи).

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ ЧЕМПИОНСКОГО БОЯ

Несмотря на то, что южноамериканец специально поднялся на две весовые категории ради этого боя, именно он считается у специалистов и букмекеров фаворитом в предстоящем поединке. К примеру, авторитетная контора William Hill принимает ставки на Альвареса с коэффициентом 1,22 (на досрочную победу Канело — 2,75), в то время как на Ковалева — 4,0 (досрочная победа оценивается в 7,0).

Также Спортивный комитет Невады опубликовал гонорары, которые полагаются боксерам за предстоящий поединок. Альварес получит просто астрономическую сумму в размере 35 миллионов долларов, в то время как у Ковалева банковский счет пополнится «всего» тремя миллионами в американской валюте.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямой трансляции бой Альварес — Ковалев.

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