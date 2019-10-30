Альварес — Ковалев: где смотреть исторический боксерский бой

Спорт

В ночь с 2 на 3 ноября в Лас-Вегасе (США) на ринге легендарной MGM Grand Arena пройдет бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52 победы, 35 из них — нокаутом, 1 поражение, 2 ничьи) и россиянином Сергеем Ковалевым (34 победы, 29 из них — нокаутом, 3 поражения, 1 ничья).

Ради этого поединка Канело, становившийся чемпионом мира в полусреднем, первом среднем и среднем весе, поднялся на две категории. В начале мая нынешнего года Альварес в объединительном поединке победил единогласным решением судей американца Дэниэла Джейкобса и завоевал чемпионские пояса по версиям WBA, WBC и IBF.

Что касается Ковалева, то свой последний бой россиянин провел в родном Челябинске (боксер родился в городке Копейске, что в Челябинской области) чуть более двух месяцев назад, победив техническим нокаутом в 11-м раунде британца Энтони Ярда и защитил свой пояс WBO.

В прямой трансляции бой на территории Украины показан не будет. За перипетиями поединка в режиме онлайн можно будет наблюдать на «Первом канале» (Россия) и Qazsport (Казахстан). Ориентировочное начало — не ранее 05:30 по киевскому времени.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Гвоздик после трех нокдаунов проиграл Бетербиеву чемпионский бой за два титула в полутяжелом весе.

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