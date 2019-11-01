«Чёрти шо!»: Данилко раскритиковал участников кастинга десятого сезона «Х-фактора» (фото)

Шоу-бизнес

В субботу, 2 ноября, на канале СТБ состоится завершающий кастинг десятого сезона вокального шоу «Х-фактор». После этого счастливчики, которые покорили судей, начнут обучение в тренировочном лагере. В декабре стартуют прямые эфиры. А победитель юбилейного сезона будет назван в конце 2019 года. Прошедший выпуск кастингов стал счастливым для двенадцати вокалистов. В очередном выпуске проекта отбирали участников Андрей Данилко, Настя Каменских, Оля Полякова и знаменитый итальянский тенор Алессандро Сафина.

Первой, кто покорил судейскую четверку, стала группа VINOK. Ее солистка Натали родилась в Бельгии, а живя в Америке, познакомилась с украинцем — барабанщиком Ильей. Именно в Украине они решили строить семью и развивать свое творчество. Зажигательное исполнение авторской песни группы подняло зрителей в зале и впечатлило судей.

— Это очень хорошо, я проснулся, — прокомментировал Андрей Данилко.

— Ваша авторская песня — готовый хит, — заявил Алессандро Сафина.

С четырьмя «да» группа прошла в тренировочный лагерь.

Такой же вердикт услышала 26-летняя Алиса Стрыга. Девушка решила на «Х-факторе» начать карьеру артиста заново. В 16 лет она стала сотрудничать с продюсером, но популярности это ей не принесло. А когда контракт закончился, продюсер отобрал у нее права на 20 песен. После выступления девушки на «Х-факторе» зал скандировал «молодец».

— Если я буду открывать свое продюсерское агентство, ты будешь одной из первых, с кем я подпишу контракт, — сделал громкое заявление Алессандро Сафина.

Очень необычное выступление оказалось у дуэта RAZSOYL. Глеб и Вероника когда-то были в отношениях, но по причине кардинальных различий в характерах решили остаться друзьями и акцентировать внимание на творчестве. Ребята получили от судей четыре «да».

Самым трогательным оказалось выступление участницы Полины Безносюк. С детства у девушки было много комплексов, связанных с внешностью. Подростком она ходила в широких одеждах и кепке, половину лица закрывали волосы. У девочки были проблемы с зубами, прыщи и большое родимое пятно на веке, из которого торчали волосы. Зубы Полина выровняла, прыщи с возрастом ушли, и родимое пятно врачи смогли удалить. Но страхи у девушки остались, а самый сильных из них — страх сцены. На «Х-факторе» она решила его побороть. После выступления девушку настолько одолели эмоции, что она не сдержала слез.

— Когда ты начала петь, я увидел, как ты дрожишь. Но ты себя переборола, — прокомментировал Алессандро Сафина.

Другие судьи также поддержали девушку, и Полина прошла в тренировочный лагерь.

Марина Тимофейчук-Степанова NAVKA рассказала свою историю: как после замужества она оказалась в золотой клетке. Последней каплей стало, когда муж поднял на нее руку. На «Х-факторе» Марина исполнила авторскую песню «Татанці».

— Мне понравилась ваша песня, эти танцы-татанцы меня зацепили, — оценила выступление Настя Каменских.

Вердикт судей — четыре «да».

Дебютное выступление на сцене-Х случилось у дуэта DASTAL. Но зрителям запомнилось выступление даже не выводом судей — четыре «да», а тем, что после исполнения песни участник дуэта Артем решил сделать предложение своей девушке.

— Мы с Викой вместе полтора года, но уже спустя два месяца наших отношений я понял, что она та самая, — признался «ФАКТАМ» Артем. — Мне хотелось, чтобы это запомнилось, чтобы было небанально, а как-то интересно и красиво.

— Это было так классно и неожиданно! Очень рада, потому что очень его люблю. Хотя уже давно в шутку называю Артема мужем, а он меня — женой, — поделилась эмоциями Вика.

Шокировало судей и зрителей выступление Ивана Филипенко. Парень с вызывающей внешностью — красными дредами — любит тяжелую музыку. По его словам, под нее ему «срывает крышу». Но вопреки экстравагантному образу Иван исполнил песню «Эти глаза напротив». Кроме того, Иван — единственный участник, который заставил Андрея Данилко танцевать. Перед выступлением Филипенко объявил белый танец, а Оля Полякова пригласила Данилко, который не смог отказать поп-диве. В результате парень покинул шоу с четырьмя «да» от судей.

Надежда Боднарук заслужила свои четыре «да» за песню на стихи Леси Украинки. С вердиктом три «да» оказалась группа Ganna Baby. Ее гитарист с ярко-салатовыми волосами неожиданно посреди выступления достал кувшин и разбил его прямо на сцене. Судьи охарактеризовали их выступление как «чёрти шо». Но, как прокомментировал Андрей Данилко: «Что-то в этом „чёрти шо“ есть». Поэтому ребята прошли в тренировочный лагерь.

Также попробовать свои силы решил молодой артист Рауль Хамза. Зрители телеканала СТБ помнят артистичного парня, участвовавшего в 7-м сезоне «Х-фактора». Тогда он приходил на проект вместе с братом и сестрой в составе трио «Хамза». По словам Рауля, он вернулся, чтобы построить сольную карьеру. Парень хочет доказать брату и сестре, что может развиваться самостоятельно.

Ему удалось получить четыре «да».

Нетипичным для «Х-фактора» стало выступление Катерины Ерошкиной. Она наследственная оперная певица, внучка народной артистки Украины Лилии Лобановой. Выступление Катерины вызвало споры среди членов жюри, ведь Настя Каменских убеждена, что с академическим вокалом у женщины нет будущего на «Х-факторе». Но определяющим стал аргумент Оли Поляковой о том, что у нее на концертах главным хитом является оперное исполнение песни «Шлёпки». В результате судьи дали участнице шанс и пропустили дальше.

Главной интригой дня стало появление на «Х-факторе» Виктора Павлика. Но покорять сцену известного шоу он пришел не в одиночку. Народный артист Украины выступил вместе со своим сыном Александром. Павлик-младший уже участвовал в первом сезоне «Х-фактора». Именно тогда в дуэте с Сергеем Семеновым парень дошел до прямых эфиров, заняв седьмое место в шоу.

— «Х-фактор» очень много дал Саше: я видел, каким он шел на проект и каким его покинул, — рассказал «ФАКТАМ» Виктор. — За полгода в шоу сын получил очень крутую школу, особенно в тренировочном лагере и на постоянных репетициях. Думаю, во всем мире участие в этом проекте считается самым перспективным для исполнителя.

Оля Полякова предложила Виктору Павлику остаться в проекте вместе со своим сыном. Настя Каменских заявила, что у него просто нет выбора. Но пока остается интригой, примет ли их предложение известный артист.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что свой артистизм и вокальные данные на сцене шоу продемонстрировали героиня скандального клипа группы «Ленинград» Мария Стопник и победитель проектов «Караоке на Майдані» и «Шанс» Петр Дмитриченко.

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