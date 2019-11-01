В Крыму российские силовики задержали гражданина Украины: первые подробности

Украина

В пятницу, 1 ноября, на границе с аннексированным Крымом оккупационные власти задержали 34-летнего жителя Закарпатской области, которому до сентября 2020 года якобы был запрещен въезд в Россию. Об этом пресс-секретарь Прокуратуры Автономной республики Крым Екатерина Диденко сообщает в Facebook.

Мужчину задержали на пункте пропуска в оккупированном Армянске при пересечении административной границы Крыма с Херсонской областью. По информации российских СМИ, он пытался попасть на полуостров под другой фамилией.

Сообщается, что житель Закарпатской области взят под стражу на два месяца. В ответ на эти противоправные действия прокуратура АР Крым открыла уголовное производство по факту незаконного задержания и лишения свободы гражданина Украины.

Ранее сообщалось, что группа «чиновников» из оккупированного Россией Крыма попала в смертельное ДТП.

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