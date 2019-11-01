Конец похитителя людей: в Николаеве обезвредили банду чеченца Апти (фото, видео)

Происшествия

1 ноября чеченец Апти вместе с еще тремя людьми был задержан в ходе спецоперации СБУ и спецназа полиции. Гражданин Апти — известная личность в уголовных кругах Николаевской области. На данный момент он вместе с подельниками является обвиняемым в двух судебных процессах. Один из них — по факту попытки в 2017 году поджечь грузовик с бизнесменом в кабине (преступление имело признаки покушения на заказное убийство). Однако в апреле 2018 года обвиняемые вышли на свободу под залоги, внесенные родственниками, — 502, 382 и 881 тыс. грн.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, оперативники готовили эту операцию с августа 2019 г. Детективы Следственного управления, полиция и СБУ в сопровождении бойцов КОРД, роты полиции особого назначения и спецназовцев «Альфа» задержали четырех злоумышленников 25-ти, 41-го, 47-ми и 49-ти лет, причастных к похищению людей, их избиению и взятию в заложники, угону с автостоянки в городе Вознесенске грузовика с полуприцепом, а также присвоению документов.

Двое подозреваемых — ранее судимые жители Николаева, еще двое — жители Вознесенска.

Полиция проводит обыск по местам проживания злоумышленников, в их автомобилях и офисах. Уже изъято более сотни патронов к различному оружию, три пистолета и ножи, а также наркотики.

По словам заместителя начальника Главного управления Нацполиции Николаевской области Ивана Выговского, группировке инкриминируют сразу пять статей Уголовного кодекса Украины: «Незаконное завладение транспортным средством», «Захват заложников», «Незаконное лишение свободы или похищение человека», «Побои и истязание», «Похищение, присвоение, вымогательство документов». Также начато уголовное производство по статье УК «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами».

Главарю группировки грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также в автомобиле одного из вознесенцев полицейские обнаружили гражданина РФ, который находится в международном розыске.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Бердянске Запорожской области разоблачили преступную группу, которая угрозами и насилием отбирала у людей жилье.

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