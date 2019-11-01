Общество и люди

Много снега и морозы: когда в Украине начнется настоящая зима

Начало ноября готовит украинцам приход зимы. Об этом в интервью «ФАКТАМ» рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня: «Ожидаются ночные заморозки — до минус 3, а дожди в начале ноября сменятся мокрым снегом».

Как рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань, первые морозы придут в Украину в середине ноября.

— Затем потепление, а настоящую зиму следует ожидать с 12 декабря, — считает Горбань. — Первые четыре дня ноября температура днем будет колебаться от 10 до 14 градусов тепла. Потом температура упадет и в течение пяти дней будет держаться в пределах 6—9 градусов тепла. С 12 по 22 ноября возможны небольшие, но устойчивые морозы — до минус 4. А 17—18 ноября температура может опуститься даже до минус 9—11 градусов. 23 ноября вновь прогнозируется потепление, и до конца месяца продержится плюсовая температура.

— Когда же наступит настоящая зима?

— Устойчивая зима, по моим данным, начнется с 12 декабря. Первые четыре дня декабря будет минусовая температура, потом пять дней плюсовая — до 4 градусов тепла. А с 12 декабря и до конца месяца — одни «минусы».

Впрочем, морозы будут не сильные, максимум минус 12. И только 24−25 декабря температура может опуститься до 13—15 градусов мороза. В следующие месяцы также будут холодными — весь январь морозный, а февраль будет даже холодней января. Морозы будут достигать 18—20 градусов. Ожидаются также обильные снегопады. Больших периодов оттепели не предвидится. Практически вся зима будет очень снежной.

А по мнению другого народного синоптика Владимира Деркача, морозы в Украину придут в начале ноября

— Вторая декада ноября будет холодной, возможны ночные заморозки, и даже днем воздух не будет сильно прогреваться, возможны также небольшие осадки, — рассказал «ФАКТАМ» синоптик. — В середине ноября может на несколько дней потеплеть, а потом придет очень ощутимый холод со снегом. Холодная погода будет держаться и в третьей декаде ноября. В конце месяца возможны осадки разной интенсивности, в некоторые дни — очень обильные, температура воздуха будет минусовой.

— Когда придет зима в Украину?

— Зима начнется по-зимнему — частыми осадками в первой декаде декабря. Где-то с середины первой десятидневки декабря наступит оттепель. Температура будет плюсовой. Вторая декада декабря будет отличаться нетипично теплой погодой, иногда с небольшими осадками. Только в праздник Николая немного похолодает. Сначала придут ночные морозы, а потом и дневные, возможны небольшие осадки. Это похолодание продержится до конца года.

Ранее синоптик прогнозировал, что эта зима в Украине будет аномально теплой.

А вот Украинский гидрометцентр пугал экстремальными зимними холодами.

Фото — pixnio.com



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